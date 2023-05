Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 15. bis 21. Juli 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Wer sich dem eigenen Schutzengel anvertraut, wer auf seine leisen Botschaften hört, lebt im Einklang mit seiner Seele.

Er geht konsequent seinen Weg zur Selbstverwirklichung, findet sein wahres Lebensziel, erfüllt seine Lebensaufgabe. Geborgen in einem tiefen Vertrauen in die göttliche Führung, getragen von Lebensfreude, von Achtsamkeit für die Wunder dieser Welt, von aufrichtiger Dankbarkeit, vom Glauben an sich selbst und gestärkt von einem beglückenden inneren Frieden.

Der Schutzengel führt Sie nicht nur durch diese stürmische Woche, er führt Sie zum Kern, zum wahren Sinn Ihrer Existenz. Wenn Sie ihm folgen, können Sie nichts falsch machen.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...