Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 17. bis 23. Juni 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Sie fühlen sich gespalten. Zwischen dem Verstand , der Ihnen etwas einreden will, was man ihm selbst eingeflüstert hat. Und den Gefühlen, die etwas ganz anderes sagen, weil aus ihnen Ihre Seele spricht, Ihr Schutzengel spricht.

Aber Sie trauen sich nicht, dieser inneren Weisheit, der wahren Erkenntnis zu folgen.

Weil die fixen Vorstellungen, die Vorurteile lauter sind, heftiger reden. Als Ihr Schutzengel, der seine Wahrheit nicht aufdrängt, weil er ihren freien Willen respektiert.

In unserem Horoskop erfahren Sie, welche wichtige Botschaft Ihr Schutzengel in dieser Woche Ihnen übermitteln will. Und was Ihnen diese Botschaft sagt, wie Sie Ihnen durch den Alltag hilft und Glück bringen kann.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...