Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 24. bis 30. März 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Jeder von uns hat einen Schutzengel. Nur haben wir den Kontakt zu ihm verloren, den wir noch in der Kindheit hatten. Aber er blieb dennoch bei Ihnen, neben Ihnen und beschützt Sie.

Sie übersehen nur seine Zeichen, überhören seine Stimme, die Sie warnen will, die Ihnen helfen, den richtigen Weg zeigen will.

Die wöchentlichen Botschaften Ihres Schutzengels sollen diesen Kontakt wieder enger knüpfen. Wenn Sie diesen Botschaften folgen, werden Sie Ihr Leben erfolgreicher, aber vor allem bewusster gestalten.

Denn der Schutzengel will Sie vor allem an Ihre eigenen Stärken erinnern, er will Sie mit dem Kern Ihres Wesens verbinden.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...