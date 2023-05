Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 31. März bis 06. April 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Die meisten von uns leben an ihrem Glück vorbei. Sie haben ihr Leben vollgestellt mit Belastungen, mit den Schulden für das neue Auto, mit den Raten für das Haus. Und sie rackern schwer, um diese Ziele zu erreichen.

Und wenn Sie eines Tages in dieser Welt ohne Sorgen angekommen sind, dort hingekommen sind, wo es keine Raten mehr gibt - dann wollen sie beginnen zu leben. Sie haben das Leben aufgeschoben.

Und genau das will Ihr Schutzengel verhindern. Er will Sie mit seinen Botschaften in ein Leben führen, in dem Sie sich heute schon verwirklichen und nicht erst morgen, wenn es vielleicht zu spät ist.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...