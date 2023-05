Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 9. bis 15. Dezember 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Wir hören viel zu sehr auf die aufdringlichen Stimmen der lauten Welt, die uns jeden Tag sagen, einreden wollen, was gut für uns ist. Wir alle tun das, weil die Einflüsterungen der Werbung, der falschen Ratgeber unüberhörbar sind.

Dabei überhören wir uns selbst, unsere wahren Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere innere Weisheit.

Ihr Schutzengel will Sie damit verbinden, er will Sie auf den Weg zu sich selbst bringen, zu Ihrer Kraft und verborgenen Talenten , die Sie leider so selten nutzen.

Die Botschaften Ihres Schutzengels haben nur dieses eine Ziel. Sie wollen Ihnen nicht einen Weg aufdrängen, denn Sie haben den freien Willen. Sie sollen nur sich selbst folgen.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...