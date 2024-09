Die Glücksbotschaft für Dienstag: 1. Oktober 2024

Kraftzahl: 11

Drei Meister an hoher Museumswand

Große Wertschätzung für Künstler und Kunst früherer Zeiten.

Seelenwort: Alles fließt, panta rhei, wusste die griechische Antike. Und doch können wir aus der Vergangenheit lernen, Gutes mitnehmen und weiterentwickeln, Unnützes beiseitelassen. Wasser bleibt ja in einem Kreislauf, wie Ideen und Visionen: immer neu!

Chance: Was bewunderst Du und was kannst Du von der älteren Generation lernen? Zu welchen eigenen Zielen oder Leistungen fühlst Du Dich dadurch beflügelt? Und was soll anders werden?

