Die Glücksbotschaft für Mittwoch: 2. Oktober 2024

Kraftzahl: 12

Skifahrer bereiten sich auf Saison vor

Du weißt, dass einige Aufgaben warten und bereitest Dich vor.

Seelenwort: Zur Vorbereitung auf Herausforderungen setze einerseits Hausverstand und Lebenserfahrung ein. Vergiss dabei jedoch nicht, dass auch innere Führung durch das höhere Selbst und Bitte um Hilfe aus dem Universum sinnvoll sind.

Chance: Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not. Eine alte Bauernweisheit, die auch heute noch gilt. Heute an morgen und übermorgen denken, auch wenn nicht alles vorausberechenbar ist.

