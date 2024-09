Die Glücksbotschaft für Mittwoch: 11. September 2024

Kraftzahl: 20

Alte Papyrusrolle voller Geheimnisse

Wer Wahrheit sucht, stellt fest: Wir können sie erkennen.

Seelenwort: Mit den Schriftrollen von Qumran, die zwischen 1947 und 1956 meist von Beduinen am Toten Meer gefunden wurden, kamen teils völlig neue Erkenntnisse über die Zeit vor, von und nach Jesus ans Licht. In der Akasha-Chronik in uns sind die auch!

Chance: Jeder Mensch hat Zugang zu inneren Weisheiten, zum Buch mit sieben Siegeln, wo die gesamte Schöpfungsgeschichte von Anfang bis Ende aufgezeichnet ist. Meditation ist das Mittel.

