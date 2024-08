Diese 3 Sternzeichen haben im September die allerbesten Chancen auf die große Spätsommer-Liebe!

Da ist er: der September 2024! Wir verabschieden uns vom Sommer und bereiten uns langsam auf den Herbst vor. Während meteorologisch sogar bereits jetzt, ab dem 01.09., von Herbst die Rede ist, findet der Jahreszeitenwechsel kalendarisch erst Ende des Monats mit der Tagundnachtgleiche am 22. September um 14:43 Uhr statt. Eines ist damit klar: Jetzt ist es höchste Zeit für eine zauberhafte Spätsommer-Romanze.

Die ersten Wochen des Septembers stehen ganz im Zeichen der Jungfrau. In dieser Saison steckt uns das Erdzeichen mit seiner Liebe für Struktur und Ordnung an. Wir wollen wissen, woran wir sind, sortieren unsere Gefühle und schaffen klare Verhältnisse. Das tut vielen Beziehungen gut - kann aber hier und da auch für Streitigkeiten sorgen. Diese Phase der Reibereien endet allerdings spätestens am 23. September, wenn die Waage-Saison beginnt und Harmonie und Ausgewogenheit einkehrt.

Das Sternzeichen Waage spielt allerdings auch zu Beginn des Monats schon eine große Rolle in unserem Liebesleben, da Venus es sich bis zum 23. September in seiner Mitte bequem macht. In der Jungfrau-Saison schwingt also auch bereits der Sinn für Partnerschaft und das Bedürfnis nach Nähe mit. Wenn Venus von der Sonne in der Waage abgelöst wird, zieht sie am 23. September in den leidenschaftlichen Skorpion. Eine neue Konstellation, die jetzt vor allem für intensive Verbindungen und starke Emotionen sorgt.

Eine spannende Mischung an Liebesenergien wartet also auf uns, die den September vor allem für diese drei Sternzeichen zu einer unvergesslichen Zeit macht!

