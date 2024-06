Die Glücksbotschaft für Mittwoch: 12. Juni 2024

Kraftzahl: 18

Jungvögel im Nest schreien nach Futter

Erfassen, wann und wo Hilfe nötig ist, die wir geben können.

Seelenwort: Schüler fragt Rabbi: Alles auf der Welt ist angeblich gut. Wie kann es aber gut sein, Gott zu verleugnen? RabbI. Wenn jemand Hilfe braucht, denke nicht, „Gott wird helfen“. Sondern tu als ob es Gott nicht gibt und du der einzige bist, der helfen kann.

Chance: Manchmal stellt uns das Schicksal in eine Situation, in der es nur auf uns ankommt, ob sie besser oder schlechter wird. Sieh wann und wo Du in dieser Zeit vom Leben gebeten wirst zu helfen.

