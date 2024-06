Die Glücksbotschaft für Dienstag: 11. Juni 2024

Kraftzahl: 17

Fröhliches Sommerfest im Abendschein

Familie und Freunde versammeln sich, um zwanglos zu feiern.

Seelenwort: Geselligkeit, zweckfreies Beisammensein, entspannte Auszeit im Kreis von Gleichgesinnten hilft, überflüssige alte Gedanken und unnötige Vorstellungen über die Zukunft beiseite zu lassen und sozusagen auf Neustart zu drücken. Das gleicht aus.

Chance: Lade heute oder in diesen Tagen Familie oder Freunde ein, eine schöne Zeit in einem Biergarten oder einer Almhütte oder am See zu verbringen. Raus aus dem Alltagstrott! Viel Spaß.

