Die Glücksbotschaft für Mittwoch: 18. September 2024

Kraftzahl: 15

Ein Kind spielt im Marionettentheater

Kannst Du Dein Leben manchmal wie ein Schauspiel sehen?

Seelenwort: Du bist der Spiegel Deiner Seelenaufgabe (wie wir alle es für uns sind). Nimmst Du Dich selbst an? Mit Stärken und Schwächen, Talenten und Grenzen? Mit humorvollem Verständnis für Deine Menschlichkeit? Keiner ist je vollkommen!

Chance: Die Welt ist immer ein Spiegel. Was in Deinem Leben auftaucht, hat mit Dir zu tun. Aufgaben im doppelten Sinn: Erledige, was Du kannst, lass los und halte nicht fest, was nicht geht.