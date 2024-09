Die Glücksbotschaft für Montag: 16. September 2024

Kraftzahl: 7

Winzer schneiden ihre Reben mit Hand

Qualität ist eine Frage der Werte und genauen Gründlichkeit.

Seelenwort: Kreislauf des Lebens, Lauf der Jahreszeiten – alles hat seine eigene Zeit. Das Säen, das Pflegen, das Ernten, die Ruhe … Spüre oder erkenne, in welcher Phase Deines Lebens Du jetzt bist. Was gibt es für Dich zu pflegen oder zu ernten? Nimm das an.

Chance: So oft die Gemeinschaft mit anderen wichtig für das Leben ist, so gibt es eben auch Zeiten, in denen wir selbst und allein gefordert sind zu wirken. Jetzt ist eine solche Zeit, was wirkst Du?