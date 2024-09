Für diese 3 Sternzeichen startet in der Woche ab dem 16.09.24 eine außergewöhnliche Glückssträhne

Das Highlight dieser Woche wird für Sie, lieber Stier, auf jeden Fall die Mondfinsternis in den Fischen am Mittwoch, den 18. September 2024. Er weckt in Ihnen Einfallsreichtum und Kreativität und nun wollen Sie neue Wege gehen. Die Ideen, die Sie dazu haben, können Sie direkt am Donnerstag mit der Unterstützung der Sonne und des Planeten Uranus in die Tat umsetzen. Verlassen Sie sich dabei ganz auf Ihre Intuition und inneres Gefühl! Der Fokus liegt auf emotionaler Stabilität und dem Erreichen eines lang ersehnten Ziels im persönlichen Bereich. Vertrauen Sie auf die Kraft des Mondes!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Achten Sie in dieser Woche besonders auf Ihre Träume in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch! Der Mond spricht zu Ihnen und hat eine bedeutsame Nachricht für Sie!