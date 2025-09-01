Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Helle Pastelltöne tun Ihnen gut und Sie fühlen sich einfach nur wohl damit.
Ihre Glückszahlen: 5, 10, 18, 22, 31 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Stärke beweisen.
