Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie einen klaren Kopf brauchen, sollten Sie Blau tragen. Es beruhigt auch die Nerven.
Ihre Glückszahlen: 9, 10, 19, 20, 22 und 25. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Weise Menschen mit guten Ratschlägen.
