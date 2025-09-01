Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 1. bis 7. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie einen klaren Kopf brauchen, sollten Sie Blau tragen. Es beruhigt auch die Nerven.

Ihre Glückszahlen: 9, 10, 19, 20, 22 und 25. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Weise Menschen mit guten Ratschlägen.