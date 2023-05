Ihre Jahreszahl kann Ihnen sagen, was in diesem Jahr besonders wichtig für Sie ist. Denn nach der Lehre der Numerologie gibt es Jahre, in denen es besser ist, sich auf die Karriere zu konzentrieren, in anderen Jahren geht es eher darum, sich selbst zu finden, und dann wieder um ihre Lieben.

Was rät Ihnen die Numerologie für das Jahr 2017?

Die persönlichen Jahre kehren laut der Lehre der Numerologie in einem Zyklus von neun Jahren wieder. Das heißt, dass Sie vor neun Jahren von der gleichen Zahl beeinflusst wurden wie momentan.

Um zu erfahren, was Ihre Jahreszahl für das Jahr 2017 ist, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Ihre Jahreszahl für das Jahr 2017 rechnen Sie aus, indem Sie einfach die einzelnen Ziffern von Ihrem Geburtstag, Ihrem Geburtsmonat und dem Jahr 2017 zusammenzählen. Erhalten Sie dann eine zweistellige Zahl, zählen Sie die Ziffern wieder zusammen. So verfahren Sie weiter, bis Sie eine einstellige Zahl erhalten.

Ein Beispiel:

Sie haben am 7.1. Geburtstag und möchten Ihre persönliche Zahl für das Jahr 2017 ermitteln. Sie rechnen also:

7 + 1 + 2 + 0 + 1 + 7 = 18

1 + 8 = 9

Somit wäre das Jahr 2017 für Sie ein persönliches 9er-Jahr. Auf die gleiche Weise können Sie natürlich auch Ihre Jahreszahl für jedes andere beliebige Jahr berechnen.



