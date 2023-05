Jahreszahl 2

Überdenken Sie die Dinge lieber einmal zu viel als zu wenig - das gilt in allen Bereichen

In einem 2er-Jahr ist es besser geduldig zu sein. Erzwingen Sie nichts, denn das wirft Sie nur zurück, lassen Sie Ihre Pläne ausreifen. Sammeln Sie lieber weitere Informationen - dann werden Ihre Pläne eher gelingen.

Auch im Umgang mit anderen sollten Sie in diesem Jahr besonders geduldig und diplomatisch sein. So können Sie in einem 2er-Jahr prima neue Kontakte knüpfen, Abmachungen treffen und Ihren Freundeskreis erweitern. Zeigen Sie sich großherzig und teilen Sie mit anderen.

