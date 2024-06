Diese 4 Sternzeichen sind echte Sommerfans und können sich jetzt so richtig ausleben!

Auch Widder zählen unter den Sternzeichen zu den absoluten Sommerfans. Die wärmende Sonne verleiht ihnen zusätzlichen Antrieb und spornt sie zu körperlichen Höchstleistungen an. Widder sind in der Sommerzeit gern aktiv und ständig unterwegs, vor allem in der Natur. Doch auch im Job können sie sich auf tolle Erfolge gefasst machen, denn sie gehen sämtliche Herausforderungen mit noch mehr Ehrgeiz und Tatendrang an.

Als aktives Feuerzeichen liebt der Widder Bewegung und ist immer für ein Abenteuer zu haben. Ob Wassersportarten wie Segeln, Wasserski oder eine wilde Rafting Tour, Hauptsache der Widder ist in Bewegung und fühlt das Adrenalin durch seine Adern rauschen. Doch auch beim Wandern in den Bergen oder im Hochseilgarten kommen Widder auf ihre Kosten. Sind die Temperaturen dann doch mal zu hoch, kann das auch den Widder Kraft kosten. In dem Fall sollte sich das aktive Sternzeichen eine kleine Ruhepause gönnen, am besten im Schatten mit einem erfrischenden Getränk.

Das sind die besten Sommertage für den Widder