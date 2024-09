Diese 3 Sternzeichen erreichen in der Woche ab dem 09.09.24 dank geballter Sternen-Power ihre Ziele!

Für Sie spielt in dieser Woche eine ganz besondere Konstellation die größte Rolle. Ein Merkur-Mars-Sextil steht Ihnen nun zur Seite! Jetzt kann kaum noch etwas schiefgehen. In allen Lebenslagen sind Sie sorgenfrei und erfolgreich unterwegs. Wichtig ist vor allem, dass die beiden Kraftpakete Ihnen nun neue Wege aufzeigen. Denn Sie neigen dazu, zu lange an einer Idee festzuhalten, ohne zu hinterfragen, ob es noch immer das Richtige ist, auch wenn die Umstände sich geändert haben. Nun ist es an der Zeit, die Reise in ein glücklicheres Leben anzutreten. Und das bedeutet nun mal manchmal, dass man gewisse Dinge hinter sich lassen muss.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Um eine Entscheidung zu treffen, hilft es, eine To-do-Liste zu machen. Was spricht für und was gegen eine Veränderung? Keine besonders moderne Methode - aber eine, die sich schon oft bewährt hat!