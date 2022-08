An diesem Wochenende wirken die Energien des Wassermann-Vollmondes vom 12. August 2022 noch deutlich nach. Die drei Glückspilze des Wochenendes dürfen sich aber auch noch über die Unterstützung anderer Sterne freuen. Nicht zu vergessen, ist auch die Kraft der Perseiden, die in der Nacht vom 12. auf den 13. August ihr Maximum erreichen. Mehr dazu verrät auch Ihr Sternschnuppen-Horoskop.

Was den Sternzeichen Jungfrau. Steinbock und Fische allerdings für das Wochenende Schönes bevorsteht, dass geben wir hier preis.

Jungfrauen bekommen Kraft vom Mond

Auch wenn der Mond inzwischen in die Fische weitergezogen ist, spüren Sie am Samstag doch noch seine Aufbruchenergien. An dem für Sie besten Tag der ganzen Woche werden Sie einfach nicht müde, liebe Jungfrau. Obwohl Sie ganz viel erledigen, kommt auch gar kein Stress auf. Wenn erst einmal der Nachmittag da ist, wird es Zeit für Unterhaltung und Spaß. Was haben Sie schon lange nicht mehr machen können? Nutzen Sie diesen Tag, um sich richtig zu amüsieren.

Der Sonntag ist dann wiederum ein Tag, an dem es Ihnen guttut, den Blick mehr nach innen zu richten. Kommen Sie zur Ruhe, machen Sie eine Atemübung oder versuchen Sie zu meditieren. Ob für sich allein oder in der Gruppe, ihnen geht es heute in beiden Situationen gut.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Am 13. August ist ein guter Zeitpunkt, um Punkte von Ihrer To-do-Liste abzuhaken, die darauf vielleicht schon länger zu finden sind.

Steinböcke arbeiten für die Zukunft vor

Ebenso wie alle mit dem Sternzeichen Jungfrau profitieren auch Steinböcke am Wochenende von der Position des Mondes in den Fischen. Bei Ihnen, lieber Steinbock, zeigt sich das nur etwas anders am 13. August. Sie sind jetzt besonders aufgeweckt, können gut zuhören und Informationen aufnehmen. Das kann sich langfristig für Sie bezahlt machen. Mit einer ordentlichen Portion Durchsetzungsvermögen sind Sie übrigens auch noch ausgestattet.

Ihr Sonntag ist wiederum der Tag, an dem Sie sich ganz Ihrem seelischen und körperlichen Wohlbefinden widmen können. Machen Sie das, was Ihr Herz erfüllt. Bringen Sie sich in Balance, um kraftvoll in die neue Woche starten zu können.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Das Wochenende lädt zum Träumen ein. Nehmen Sie sich Zeit dafür.

Fische sind ausgeglichen

Es sollte offensichtlich sein, dass es Ihnen alles andere als schadet, wenn der Mond sich in Ihrem Zeichen aufhält, lieber Fisch. Und tatsächlich fühlen Sie sich am Samstag dadurch ganz wunderbar geerdet und im Gleichgewicht. So können Sie auch eventuelle Ungereimtheiten schnell klären und hinter sich lassen.

Ihre Woche endet dann am Sonntag, 14. August 2022, mit Ihrem besten Tag der ganzen Woche. Sie können sich heute die Zeit gönnen, Ihren Gedanken nachzuhängen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nicht immer muss alles ein Ergebnis haben. Lassen Sie sich einfach mal treiben.

