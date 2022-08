Es gibt Sternzeichen, die sich glücklich schätzen können. Ihr August ist voller positiver Highlights. Doch dann gibt es auch noch Sternzeichen, denen es guttut, wenn sie etwas vorsichtiger sind. Was genau im August auf die Sternzeichen Stier, Zwillinge und Wassermann zukommt und in welchen Bereichen ihres Lebens sie die Augen offenhalten sollten, verraten wir Ihnen hier.

Diese 3 Sternzeichen haben den besten August!

Stiere sollten auf sich achten

Zwar läuft es in der Liebe im August gut für Sie, lieber Stier. Doch dafür müssen Sie in Sachen Gesundheit wachsam sein. Eventuell machen sich im August verstärkt die Gelenke bemerkbar und piesacken Sie ein wenig. Ein Blick in die Sterne verrät, dass in diesem Fall am besten moderate Bewegung hilft. Und wenn Sie zum Beispiel schwimmen, ist dies auch noch eine wunderbare Gelegenheit, sich zu erfrischen.

Wenn es um Ihre Finanzen geht, ist es ratsam, auf die Signale zu achten, die Mars jetzt sendet. Er möchte sie nämlich dazu bewegen, etwas genauer hinzusehen und diesen Monat nicht zu viel Geld auszugeben. Überlegen Sie sich, was Sie wirklich brauchen. Zumindest bis kurz vor Ende des Monats ist Vorsicht geboten.

Zwillinge übernehmen sich leicht

Sie sind auf der Arbeit mit vollem Eifer bei der Sache, was toll ist. Leider haben Sie jedoch im August 2022 die Tendenz, sich zu viel aufzuladen, lieber Zwilling. Das Problem: Vor lauter Aufgaben kann es passieren, dass Sie nicht allem gerecht werden können. Versuchen Sie daher ganz genau zu überprüfen, was noch Platz auf Ihrer To-do-Liste hat und was vielleicht auch bis zum nächsten Monat warten kann.

Das verträgt sich auch besser mit Ihrem Fitnesslevel. Mehr Kraft und Energie haben Sie nämlich vor allem zum Ende des Monats hin.

Wassermänner spüren den Stress

Bis zum 19. August 2022 haben Sie Mars nicht auf Ihrer Seite. Das macht Sie etwas kraftlos. Außerdem führt es dazu, dass sich Stress bei Ihnen schneller körperlich bemerkbar macht. In den Situationen, in denen es Ihnen zu viel wird, sollten Sie nicht versuchen, sich herauszufordern, sondern kürzertreten, lieber Wassermann. Gönnen Sie sich die Ruhe, die Sie brauchen.

Ein kleiner Tipp noch zu Ihren Finanzen: Es lohnt sich, im August ein bisschen genauer hinzugucken.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Arndt_Vladimir/iStock