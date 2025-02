Diese 3 Sternzeichen haben am Wochenende ab dem 22.02.2025 den Mond und das Glück auf ihrer Seite!

Am Samstag werden Sie, lieber Steinbock, vom Schütze-Mond inspiriert. Sie wachen mit fabelhafter Laune auf und diese begleitet Sie auch durch den ganzen Tag. Selbst die kleinen Freuden des Alltags bringen Sie an diesem Tag zum Lächeln. Vielleicht haben Sie Lust, in die Stadt zu fahren und einen kleinen Einkaufsbummel zu starten? Den Abend verbringen Sie am liebsten mit Ihren engsten Freund*innen.

Am Sonntag holt der Mond Sie schon früh aus dem Bett. Heute besucht er Sie in Ihrem Zeichen und das spüren Sie. Jetzt können Sie nicht stillsitzen und Ihre To-Do-Liste ist in Windeseile gefüllt. Wie gut, dass Sie sich heute so fit fühlen und alle Punkte schnell abhaken können. So fühlen Sie sich aufgeräumt und wohl in Ihrer Haut.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Ein Ausflug in die Natur tut Ihnen an diesem Wochenende besonders gut. Sie tanken Kraft und bekommen einen freien Kopf!