Neumond im Februar 2025: Die Fische-Energien sorgen für große Gefühle!

Der Neumond findet im Februar im Sternzeichen Fische statt. Das Sternzeichen trägt viel Gefühl in sich. Mit seiner Empathie und seinem Hang zur Romantik beeinflusst es den Neumond im Februar auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn auch die anderen Sternzeichen spüren diese sanften Energien. Sogar die, die sich sonst lieber auf ihren Kopf als auf ihr Herz verlassen, können sich dem Mondeinfluss nicht entziehen.

Alles wird von den Gefühlen beherrscht. Wir können das, was bisher tief in uns vergraben lag, endlich herauslassen. Das tut richtig gut und gibt Klarheit darüber, was wir eigentlich wollen. Dank unserer Sensibilität unter dem Einfluss der Fische, spüren wir ganz genau, wer und was uns gerade guttut, und was wir lieber loslassen sollten. Der Neumond-Einfluss unterstützt uns tatkräftig dabei.

Auch wenn es erstmal beängstigend sein kann, sich von Dingen und Personen zu trennen, brauchen wir Veränderungen, um zu wachsen. Neumond-Rituale sind eine gute Möglichkeit, um diese Veränderungen einzuleiten oder die richtigen Ziele zu setzen.

Mit den Fische-Energien fällt es uns außerdem ausgesprochen leicht, unsere Herzen zu öffnen. Romantik liegt in der Luft! Egal, ob in einer Beziehung oder Single – es ist der richtige Moment, um den eigenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Sagen Sie Ihrem Schatz, wie wichtig er Ihnen ist. Der Kosmos schenkt Ihnen dazu einige gute Einfälle, wie Sie ihn*sie überraschen können.

Aber auch Singles dürfen sich ruhig etwas trauen. Wenn Ihnen jemand gefällt, sprechen Sie ihn*sie an und falls es schon jemanden gibt, der Ihr Herz höher schlagen lässt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es der Person mitzuteilen. Sie werden die richtigen Worte finden. Auf alle Fälle sollten Sie ganz genau in sich hinein hören und dem folgen, was das sanftmütige Wasserzeichen Ihnen rät.