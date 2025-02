Fische-Saison ab dem 18. Februar 2025: Jetzt können wir auf unser Bauchgefühl vertrauen!

Am 18. Februar 2025 um 11:06 Uhr wechselt die Sonne zum zweiten Mal in diesem Jahr das Sternzeichen. Die Fische-Saison löst ab diesem Moment die Zeit des Wassermanns ab. Bis zum 20. März 2025 beeinflussen uns jetzt die sanften Energien des Wasserzeichens, bevor die Sonne in den feurigen Widder weiterzieht und ein neues astrologisches Jahr beginnt!

