Diese 4 chinesischen Sternzeichen erleben im September 2024 den schönsten Spätsommer!

Der August hat Ihnen eine kleine Durststrecke beschert, lieber Tiger, doch glücklicherweise sieht das nun im September wieder ganz anders aus. Hatten Sie in den letzten Woche noch wenig Energie und haben deutlich gespürt, wie Ihnen der Stress zusetzt, kommen Sie jetzt ganz bei sich an. Sie bringt so schnell nichts mehr aus der Bahn. Das macht sich auch auf der Arbeit bemerkbar. Egal, welche Aufgabe man Ihnen auch zuspielt, Sie wissen, was zu tun ist, und kommen nicht aus der Puste. Das bleibt nicht ungesehen. Doch denken Sie bitte auch daran, sich nicht zu schnell zu viel vorzunehmen.

Im vergangenen Monat hing der Haussegen vielleicht ab und an ein bisschen schief, doch damit ist nun endlich Schluss. Sind Sie in einer Beziehung, haben Sie nun das Gefühl mit Ihrem Lieblingsmenschen wieder ganz auf einer Wellenlänge zu sein. Das sind beste Aussichten für einen Monat voller Romantik. Übrigens freuen sich jetzt auch Familie und Freund*innen darüber, ein bisschen mehr Zeit mit Ihnen zu verbringen. Glücklicherweise haben Sie diese Sache mit der Work-Life-Balance genau raus.

Das chinesische Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Tiger