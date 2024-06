Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Mond ab dem 29. Juni 2024 das perfekte Wochenende!

An diesem Samstag wachen Sie mit dem Mond im stürmischen Widder auf und spüren sofort eine kraftvolle Energie! Heute wollen Sie so einige To-dos von Ihrer Liste streichen, liebe Waage. Mit Vollgas starten Sie in einen produktiven Tag, der sich so richtig gut anfühlt.

Am Sonntag macht Ihnen der Mond dann vor, was Sie nun auch am besten tun sollten: Er geht bis 14 Uhr in die Pause. Lassen Sie es langsam angehen. Drehen Sie sich ruhig noch mal in Ihrem Bett um und gönnen Sie sich ein ausgiebiges Frühstück. Am Nachmittag zieht der Mond dann in das Genießer-Sternzeichen Stier und Sie wollen etwas Schönes unternehmen. Ein gemütlicher Abend im Kreise Ihrer Liebsten ist jetzt ganz nach Ihrem Geschmack.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Achten Sie darauf, dass Sie am Samstag vor allem Ihre eigenen Aufgaben erledigen und nicht die aller anderen. Auch wenn es Ihnen manchmal schwer fällt "Nein" zu sagen.