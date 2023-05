Dieses Beauty-Video rührt zu Tränen

Wie viel kann ein Mensch ertragen? Niemand steht so in der Kritik wie Blogger. Im Internet ist es so leicht Kritik zu äußern, dass Follower diese Funktion nur zu gerne ausreizen. Etikette oder konstruktive Kritik? Fehlanzeige! Beleidigungen sind an der Tagesordnung. Eine junge Bloggerin hat jetzt ein berührendes Video gedreht.

Beauty-Bloggerin Em Ford zeigt sich trotz Akne seit ein paar Monaten auf sozialen Kanälen auch ungeschminkt. Und das veranlasst viele ihrer vermeintlichen Fans ihr offen zu sagen, was sie über die Britin denken. Rund 100.000 Kommentare wurden bisher zu ihren Fotos hinterlassen. "Du bist hässlich?", "Hast du dich jemals gewaschen?" oder "ich mag sie nicht mal anschauen" sind nur einige der Beleidigungen, die ihr im Internet entgegenschmettern.

Schminkt sie sich aber professionell, passiert genau das Gegenteil. Leute schwärmen, wie hübsch sie sei und wie toll ihr Make-up aussehe. Sind Menschen wirklich so oberflächlich?

Offensichtlich ja. Aber noch schlimmer: Hater, die EM Ford beschimpfen, weil sie sich schminkt. Denn auch die gibt es: "Du bist nur Fake!" oder "Du bist eine wandelnde Make-up-Werbung".

Was Em selbst dazu sagt, ist deutlich: "Ich wollte einen Film machen, der zeigt, wie Soziale Medien unrealistische Maßstäbe für Frauen und Männer setzen. Es ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft uns nicht mit falschen Schönheitsidealen zu vergleichen. Dabei vergisst man nämlich leicht das Allerwichtigste: Du bist schön! "