Donnerstag

Am Abend sollten Sie relaxen

Dem Zeichen Zwillinge werden die Körper­regionen Schultern, Arme, Hände und die Lungen zugeordnet. Bei Zwillinge-Mond ist man deshalb anfälliger, in diesen Bereichen zu erkranken. Beugen Sie deshalb immer rechtzeitig vor. Gefährdet sind vor allem jene mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie. Die Kräuter Anis, Holunder, Pfefferminze, Huflattich und Gänse­fingerkraut wirken besonders gut, wenn sie an Tagen mit Zwillinge-Mond ver­abreicht werden. Am Abend sollten Sie sich nichts Großes vornehmen. Relaxen Sie. Sie brauchen Ruhe und Entspannung.

Tipp des Tages: Meditieren Sie für ein paar Minuten.

