Bitte nicht anstrengen heute

Vermeiden Sie an Löwe-Tagen körperliche Belastung, wenn Sie unter Kreislauf- und Herzproblemen leiden. Der Blutdruck könnte bei den Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Stier- und Wassermann-Energie verrücktspielen. Mal zu hoch, dann wieder zu niedrig: Das macht schwindelig und verursacht Kopfschmerzen. Gewöhnen Sie sich an, regelmäßig den Blutdruck zu messen (Blutdruckmessgeräte gibt es in der Apotheke zu kaufen), auch wenn Sie sich gesund fühlen. Gönnen Sie sich am Abend ein ausgiebiges Pflegeprogramm von Kopf bis Fuß. Das tut so gut und schenkt Ihnen eine Menge neuer Energie.

Tipp des Tages: Pflegen Sie Ihre Haut mit Jojobaöl.

