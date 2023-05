Donnerstag

Fit und aktiv mit Spaziergängen

Wer bereits unter Herz- und Kreislaufstörungen leidet, der sollte an diesen Löwe-Tagen größere körperliche Anstrengungen vermeiden. Bei Gesunden ist der Kreislauf in Hochform und verträgt deshalb mehr Bewegung. Dennoch sollten sich vor allem jene nicht überanstrengen, die über Skorpion-, Stier-, Löwe- und Wassermann-Energie verfügen. Ihre körperliche Konstitution ist nicht die beste. Bringen Sie sich mit Spaziergängen oder leichter Gymnastik wieder in Schwung. Die Heilkräuter Kamille, Rosmarin, Fingerhut und Ringelblume entfalten jetzt eine starke Wirksamkeit.

Tipp des Tages: Gehen Sie mal wieder in die Sauna.

