Liebe

Sie verstehen es, Ihrem Liebsten mit kleinen Gesten immer wieder zu zeigen, wie gern Sie ihn doch haben. Singles sind aufmerksame Zuhörer, und merken sich auch die kleinen Details, was Pluspunkte bringt. Ab 18.10. neigen Sie dazu, Ihr Gegenüber zu idealisieren. Vergessen Sie nicht: Auch Ihr Schatz ist nur ein Mensch mit Ecken und Kanten, und genau die machen ihn doch erst so besonders. Also nehmen Sie seine Macken doch einfach mit Humor, dann bleibt es himmlisch. Singles erleben bis Anfang Dezember schöne Flirts, doch mehr wird (noch) nicht daraus. Das ändert sich im Dezember. Venus schickt Ihnen einen echten Gentleman vorbei, der Ihr Herz im Sturm erobert.

Erfolg

Sie haben alle Details im Blick, verlieren sich manchmal fast etwas zu sehr darin. Passen Sie auf, dass Sie darüber nicht das große Ganze aus den Augen verlieren. Finanziell kann es zunächst etwas eng werden. Es gibt einfach zu viele schöne Sachen, die Sie unbedingt haben müssen. Ab 7.10. schaltet sich der Verstand ein; Sie gönnen sich mal was, aber ohne zu übertreiben. Die Zeit vom 7.-17.10. ist übrigens ideal für Banktermine. Im November neigen Sie zu leichtfertigen Versprechungen, sollten nicht jede Zusatzarbeit annehmen. Ideen lassen sich jetzt gut ausarbeiten, aber warten Sie noch bis Anfang Dezember, bevor Sie diese Chef und Kollegen vorstellen. Dann ernten Sie viel Applaus.

Gesundheit

Fische sind ja nicht unbedingt die größten Sportler unter den Sternzeichen. Doch mit Mars im Rücken fällt es im Hebst deutlich leichter, sich zum Sport aufzuraffen. Und nicht nur das Aufraffen fällt leichter, auch das Durchhalten. Ihre Ausdauer ist beachtlich. Nutzen Sie das auch, um sich von einem Laster wie dem Rauchen zu trennen oder die Ernährung umzustellen. Ihre Disziplin hilft da enorm. Dank der Sonnenpower lassen sich bis 21.11. auch Beschwerden gut lindern oder sogar ganz ausheilen. Da hat der Herbstblues keine Chance, lästige Viren genauso wenig.

