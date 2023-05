Liebe

Von wegen nüchterner Steinbock. Venus taut jetzt selbst die coolste Lady auf. Es fällt Ihnen leichter, Ihre Gefühle offen zu zeigen, und im Schlafzimmer ergreifen Sie einfach selbst die Initiative. Nur zu, Ihr Schatz ist begeistert, und jegliche Form von Beziehungsroutine schon bald Schnee von gestern. Singles sollten aber nicht ganz so offensiv flirten. Sie könnten sonst einen echt süßen Typen, der perfekt zu Ihnen passt, erschrecken, und einen Dampfplauderer anziehen, der Sie schon bald nervt. Sie wissen doch: Stille Wasser sind tief … Übrigens: Ab 12.11. stehen die Sterne super für eine Hochzeit oder um den Liebsten mit einem Antrag zu überraschen. Singles finden im Dezember den ersehnten Richtigen und werden Weihnachten vermutlich schon zu zweit feiern.

Erfolg

Sie erklimmen die Karriereleiter im Sauseschritt. Ab 7.10. ist dann mehr diplomatisches Geschick gefragt. Also Ellbogen einfahren und Zweifler mit Komplimenten und klugen Argumenten gepaart mit Charme handzahm machen. Vom 7.-24.10. finanziell gut aufpassen, Fehlkäufe drohen. Beschränken Sie sich besser nur auf das Nötigste und verschieben Sie größere Käufe auf den November. Dann haben Sie in Gelddingen wieder ein glückliches Händchen. Anfang Dezember liegt Ihnen alles Kreative, und ein kniffliges Problem lösen Sie mit einem echten Geistesblitz.

Gesundheit

Ihre Energiespeicher sind randvoll und um Ihre Ausdauer wird Sie so mancher beneiden. Klar, dass Sie da ganz in Ihrem Element sind. Leider genauso klar, dass Sie im Eifer auch mal zu Extremen neigen. Es müssen doch nicht gleich zwei Sporteinheiten am Tag sein. Machen Sie mal halblang und seien Sie weniger streng zu sich. Vergessen Sie auch nicht, Erfolge im Kreis Ihrer Lieben zu feiern. Da darf es auch ruhig mal ein Gläschen mehr sein oder ein zweites Stück Torte. Die Lebensfreude ist das Einzige, bei dem Venus Übertreibung ausdrücklich gutheißt. Das haben Sie sich einfach verdient!

