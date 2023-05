Der Start ins neue Jahr gelingt gut, Venus und Mars ermöglichen Glück bei der Familienplanung und allen Herzensdingen. Doch speziell von Februar bis Ende September haben die sensiblen Fischen 2017 öfter mal das Gefühl, auf der Stelle zu treten. In Ihrer Familie fordern sie eine bewusstere Auseinandersetzung mit ihrer Person ein. Ältere Fische brauchen Unterstützung, junge Fische fühlen sich von den Älteren bevormundet, die Sandwich-Generation in der Mitte bekommt Druck von beiden Seiten.

Im Mai und Juli fühlen sich die Fische öfter mal unverstanden. Neptun lässt Sie in solchen Phasen kurzerhand in ihre Fantasiewelten abtauchen. Ab Oktober ist mehr Harmonie möglich, Fische zeigen sich offener und verständiger. Ab 20.12. wirkt der Zeichenwechsel von Saturn besonders günstig auf die Fische. Langfristig gesehen können sie nun in eine stabilere Phase gelangen und mehr Kraft zur Bewältigung ihrer Aufgaben entwickeln.

