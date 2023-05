Jahreshoroskop 2013: Liebe: Für Fische steht die Familie 2013 an erster Stelle. Bei Paaren dürfte sich in Sachen Familienplanung einiges tun. Es ist aber auch möglich, dass Sie nun mit Ihrem Partner zusammenziehen oder sich mehr um Ihre Enkel kümmern. Fische-Singles gehen das Jahr sehr optimistisch an - und das ist auch gut so! Ihre positive Ausstrahlung wirkt wie ein Magnet – und im August oder September könnte sogar der Traumpartner dabei sein.

Jahreshoroskop 2013: Erfolg: 2013 wird Ihr Jahr – vor allem in beruflicher Hinsicht! Im März fliegen Ihnen die Ideen nur so zu. Von Mitte April bis Mitte September gelingt es Ihnen dann, diese Ideen auch umzusetzen. Gut so! Was die Finanzen betrifft, können sich die Dinge 2013 immer mal wieder überraschend ändern. Seien Sie also auf der Hut, denn da sind positive Wendungen genauso möglich wie negative.

Jahreshoroskop 2013: Gesundheit: Sie sind 2013 etwas empfindlicher als sonst, vor allem wenn es um Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten geht. Und auch bei Süßigkeiten gilt: Finger weg! Alles, was Sie jetzt vernaschen, macht sich sofort auf der Waage bemerkbar! Im Juli wirkt Wellness besonders günstig.

