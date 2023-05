Frage der Woche: Bekomme ich jetzt eine neue Chance?

Allerdings greift dieser Schwung nicht bei allen zwölf Sternzeichen gleichermaßen stark. Er greift vor allem den Feuerzeichen, also Widdern, Löwen und Schützen unter die Arme. Sie werden wie beseelt sein und sich wie am Start in ein neues Leben fühlen und nach jeder Möglichkeit greifen, die sich ihnen bietet.

Das ist auch der Grund, warum sie am meisten von diesem Neumond profitieren: Sie sind innerlich darauf eingestellt, nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten und jede Möglichkeit, die sich ihnen bietet, auch wahrzunehmen. Darin besteht ihr Leben.

Nach den Feuerzeichen kommen die Luftzeichen, also Zwillinge, Waage und Wassermann, die von der Welle der Erneuerung mitgerissen werden. Auch sie greifen fast blindlings nach jeder Möglichkeit, die sich ihnen bietet. Genau wie die Feuerzeichen sind sie regelrecht dafür geboren, nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten, und, falls sich eine bietet, sofort danach zugreifen.

Also werden Vertreter dieser sechs Tierkreiszeichen im Lotto gewinnen, einen Karrieresprung nach oben machen, eine heiße Liebe beginnen.