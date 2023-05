Frage der Woche: Darf ich mir jetzt etwas wünschen?

Auch die Astrologie hat sich mit diesem Thema beschäftigt.Sie sagt, es gibt Zeitpunkte, an denen Veränderungen leichter möglich sind als zu anderen. Die bekannteste ist der Neumond. Es heißt, wenn man zum Neumond eine Veränderung startet, hat man gute Chancen, sie tatsächlich auch umsetzen zu können.

Eine weitere wohl bekannte Konstellation ist die Sonne-Jupiter Konjunktion, wie sie in dieser Woche in der Nacht von Mittwoch, 26.08., auf Donnerstag, 27.08., stattfindet. Jupiter ist also auch heute noch die Instanz, der man seine Veränderungswünsche vortragen muss, wenn man auf eine Erfüllung hofft.

Wenn Sie also gerade an eine Veränderung denken, dann legen Sie sie so, dass sie genau am Donnerstag möglichst früh morgens beginnt. Dann haben Sie Jupiter auf Ihrer Seite.

Wenn Sie dann noch – àla klassisches Griechenland – ein Opfer dazu erbringen, erhöhen Sie Ihre Chancen.

Was kann das sein? Pflanzen Sie irgendwo im Wald ein Bäumchen, geben Sie einem Obdachlosen einen Almosen oder machen Sie einem Freund bzw. einer Freundin ein Geschenk. Etwas zu geben, ist wichtig, wenn man sich etwas wünscht. Das ist ein uraltes Gesetz, das auch schon vor Jahrtausenden bekannt war. Es kommt auf den Fluss zwischen Geben und nehmen an.