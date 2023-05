Frage der Woche: Erkenne ich jetzt meinen Seelenpartner?

Es ist durchaus möglich, dass Sie jetzt Ihren Seelenpartner erkennen. Aber eines sollten Sie wissen, bevor Sie sich in Ihr schickstesOutfit werfen und sich mitten ins Getümmel begeben, in der Hoffnung, irgendwo auf diesen Menschen zu treffen: Den Seelenpartner kann man nicht suchen. Die Seelen finden sich. Ganz ohne Anstrengungen, ganz ohne eigenes Zutun.

Und wenn Sie ihm tatsächlich begegnen, dann mit Sicherheit zu einer Zeit oder an einem Ort, wo Sie am wenigsten damit gerechnet hätten. Es ist, als würden Sie von unsichtbaren Fäden dorthin geleitet, wo sich Ihre Wege kreuzen: Universelle Kräfte sind am Werk.

Warum aber sollten Sie ausgerechnet jetzt Ihren Seelenpartner erkennen? Nun, die Seelenliebe ist bedingungslos. Sie ist ähnlich, wenn nicht sogar tiefer, wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind.

Man ist vollkommen erfüllt von dem einzigen Wunsch, die verwandte Seele möge glücklich und zufrieden sein. Auch dann, wenn das bedeutet, zurückzustecken, Opfer zu bringen oder gar den anderen ziehen zu lassen, wenn die Umstände das Ausleben dieser Liebe nicht erlauben.

In dieser Woche treten sich Venus und Neptun gegenüber. Venus verkörpert die persönliche Liebe, das Begehren, Romantik, Lust und Leidenschaft. Neptun dagegen steht für eben diese spirituelle, diese bedingungslose Liebe. Die Verbindung der beiden Planeten geht von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Sie öffnet Kanäle in uns, von denen wir gar nicht wissen, dass sie überhaupt existieren.

Doch nur so ist es möglich, den Seelenpartner überhaupt zu erkennen: Die größten Chancen, dem Seelenpartner zu begegnen, haben in dieser Woche der Stier, der Krebs, die Jungfrau, der Skorpion, der Steinbock und die Fische.

Warum? Weil Neptun in seinem angestammten Reich, im Zeichen der medialen Fische, steht und damit eine enorme Kraft entwickelt. Es gelingt ihm, den in diesem Fall eher störenden Einfluss des Verstandes auszuschalten, der einem leise einflüstert, das könne doch gar nicht möglich sein. Doch die Seelenliebe ist mit dem Verstand nicht zu ergründen, deshalb profitieren vor allem die Erdzeichen und die Wasserzeichen von der aktuellen Konstellation. Hören Sie also bitte auf Ihr Herz!