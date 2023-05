Frage der Woche: Findet mich das Liebes-Glück?

Jede Woche beantwortet unser Chef-Astrologe Erich Bauer eine Frage aus astrologischer Sicht. Dieses Mal: Der Frühling kommt! Findet mich jetzt das Liebes-Glück?

"Der Frühling ist automatisch mit Liebe verbunden. Bei jedem weckt dieses Wort sehnsuchtsvolle Gefühle. Aus dem Nichts tauchen schemenhafte Bilder auf, die meistens zwei Menschen in inniger Umarmung zeigen, die sich womöglich auch noch küssen.

Die Astrologie sagt, diese Stimmung, dieses Sehnen, liegt sozusagen in der menschlichen Natur und wird dadurch geweckt, dass in der Zeit des Frühlings insbesondere zwei Sterne ihre Energie auf die Erde herunterschicken, nämlich Venus und Mars. In dieser Woche be­findet sich der eine, nämlich Mars im Tierkreis­zeichen Widder, und der andere, die Venus, im Tierkreiszeichen Stier. Mehr kosmischen Beistand, um Liebe zu kosten, gibt es nicht.

Jetzt fällt also Liebe vom Himmel, so wie am Tag Sonnenschein oder wie nachts das silberne Licht des Mondes. Aber profitiert jeder Mensch, also auch jedes Sternzeichen, in gleicher Weise von der Fülle und dem Glück dieser beiden Liebesplaneten? Kann jetzt jeder damit rechnen, in den Armen eines anderen zu landen, sich dabei selig in die Augen zu schauen und den innigen Wunsch zu verspüren, sich zu küssen? Wird in Beziehungen, selbst in solchen, in denen schon längst Routine herrscht, plötzlich wieder das Verlangen entstehen, sich zu lieben? Und, das vor allem: werden die Menschen, die schon lange allein sind, sich aber nach einer Partnerschaft sehnen, endlich einen Menschen finden, der das Leben mit ihnen teilt?"