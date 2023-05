Frage der Woche: Gibt es noch Gerechtigkeit?

Jede Woche beantwortet Erich Bauer eine Astro-Frage der Woche. Dieses Mal: Gibt es noch eine Gerechtigkeit? Was ist überhaupt echte Gerechtigkeit?

Kaum ein anderes Wort wird so häufig in den Mund genommen wie „Gerechtigkeit“ – und kein anderes wird so häufig verdreht, missbraucht, verbogen.

Im Grunde meint jeder, der dieses Wort ausspricht, nichts weiter als sein persönliches Anliegen oder Interesse, von dem er überzeugt ist, dass es ihm zusteht. Aber das hat vielleicht etwas mit „Recht“ zu tun, aber nicht mit Gerechtigkeit.

Ob es denn dann überhaupt eine Gerechtigkeit gibt? Die meisten Menschen werden ihren Kopf schütteln und beziehen sich dabei nicht nur darauf, wie ungerecht die Menschen sind, sondern häufig auch darauf, wie ungerecht das Leben überhaupt zu ihnen ist.