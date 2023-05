Frage der Woche: Ist unsere Liebe stark genug?

Aus astrologisches Sicht stecken hinter dieser Verbindung von Nähe und Liebe Venus und Pluto. Wenn diese beiden Sterne zusammenrücken, sind Liebe und Nähe gleichbedeutend.

Pluto duldet keine Entfernung. Aus seiner Sicht gehören zwei Menschen, die sich lieben, für ewig und immer zusammen. Er protestiert, wenn diese Nähe nicht groß genug ist.

Am Wochenende rücken Venus und Pluto in ei­ner Konjunktion zusammen. Der Wunsch nach mehr Nähe wird daher in jeder Beziehung so laut, dass ihn niemand mehr überhören kann. Anders gesagt: Wer am Wochenende keine Nähe zulassen kann, hat seine Partnerschaft verspielt.

Aber das ist eben nur die eine Seite der Liebe. Es existiert noch eine ganz andere. Sie wird meistens nicht erwähnt, wenn man über Liebe spricht. Sie ist das Gegenteil von Nähe und lautet "Distanz".

Die Psychologie sagt, Liebe setzt die Fähigkeit voraus, große Nähe eingehen zu können, aber auch zu akzeptieren, dass sie nicht das Einzige ist, sondern, dass man auch Distanz zulassen kann. Der Partner muss von einem abrücken können, ohne dass Verlustängste aufkommen.

Genauso muss man in einer Beziehung dem Bedürfnis nachgehen können, manchmal allein zu sein. Nur wenn zwei Menschen beides, Nähe und Distanz, zulassen können, hat eine Beziehung Bestand.

Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder tun und lassen kann, was ihm gerade in den Sinn kommt. Es geht eben genau darum, das richtige Maß von Nähe und Distanz zu finden und einzuhalten.