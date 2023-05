Typologie: Wie gehen die Sternzeichen mit Liebeskummer um?

"Es ist aus." Wenn wir diesen Satz von unserer großen Liebe hören, stürzt unsere Welt ein. Das Leben ist plötzlich leer, eintönig und farblos: Liebeskummer schüttelt uns wie ein Fieberanfall. Wir stellen uns immer wieder die eine Frage: "Warum passiert das mir?"

Liebeskummer ist wohl der schlimmste Kummer überhaupt. Wie die einzelnen Sternzeichen auf Liebeskummer reagieren, erfahren Sie in der Liebeskummer-Typologie.

In der Typologie verraten wir Ihnen, wer am schlimmsten leidet, wer mit dem Liebeskummer am besten umgeht und wer sogar gestärkt daraus hervorgeht.

Also: Werfen Sie am besten gleich mal einen Blick auf die Typologie und erfahren Sie, wie die Sternzeichen mit Liebeskummer umgehen...