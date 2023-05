Frage der Woche: Kann ich einen Neustart wagen?

Aus astrologischer Sicht ist das ein eindeutiges Ja. Denn es gibt in der kommenden Woche gleich zwei Konstellationen, die einen Neustart positiv unterstützen.

Das ist zum einen der Vollmond in den Zwillingen am späten Mittwochabend. Ein Vollmond-Ereignis setzt immer jede Menge Energien frei, die einen puschen und vorwärts treiben. Der Vollmond im Zeichen der Zwillinge ist zudem eine Aufforderung, für seine Träume und Sehnsüchte mal vom gewohnten Pfad abzuweichen und sich etwas zu trauen, was man vorher noch nie getan hat – ohne Gewähr auf ein Happy End, aber dafür mit dem wunderbaren Gefühl, Regie zu führen im eigenen Leben.

Denn genau darum geht es bei einem Neustart: Alles hinter sich zu lassen, was nicht (mehr) funktioniert, damit man genug Zeit und Kraft hat, um andere Vorhaben und Visionen zu verwirklichen, die einem in der jetzigen Situation mehr entsprechen. Schließlich wächst man mit den Jahren aus manchen Rollen einfach heraus, weil man erfahrener und reifer geworden ist.

Das kann den beruflichen oder gesundheitlichen Bereich betreffen, vielleicht aber auch das Privatleben: Venus und Mars stehen derzeit beide in der Waage. Das bedeutet, man ist mehr als sonst auf seine Außenwirkung bedacht, man achtet auf sein Erscheinungsbild und möchte bei jeder Begegnung glänzen. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, auf andere zuzugehen. Man ist jetzt selbstbewusst genug, um zu sagen: Hallo, das bin ich, mit allen Stärken und Schwächen!

Die zweite, noch wichtigere Konstellation in dieser Woche aber ist die positive Verbindung von Mars und Saturn. Mars ermuntert einen, nicht bis zum Sanktnimmerleinstag zu warten, ob sich etwas ändert, sondern die Dinge aktiv in die Hand zu nehmen. Saturn wiederum fördert alle ernst gemeinten Anstrengungen, sich etwas aufzubauen, was auf Dauer Bestand hat, ganz egal, wie anstrengend oder unbequem der Weg auch sein möge.

Das erfordert Einsatz, Mut und vor allem: Ehrlichkeit, anderen gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Denn was nützen alle Bemühungen, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist, wenn man lieber Ausreden erfindet als endlich in die Puschen zu kommen?

Wer also reif dafür ist, erhält von Mars und Saturn in dieser Woche alles, was nötig ist für einen gelungenen Neustart!