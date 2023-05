Frage der Woche: Kann ich mich endlich durchsetzen?

"Aus astrologischer Sicht sieht das Ganze folgendermaßen aus: Jeder Mensch bekommt dadurch, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Jahr an einem bestimmten Ort geboren ist, ein spezifisches Horoskop. Dieses Horoskop besteht aus viel mehr als aus dem Sternzeichen, aber zweifelsohne spielt das Sternzeichen eine wichtige Rolle.

Gut! In diesem Horoskop existiert ein Plan, der festlegt, ob jemand erfolgreich ist, womöglich sogar Ruhm und Ehren einheimst oder nicht.

Um richtig erfolgreich zu sein, so, dass man auch die Anerkennung der Gesellschaft oder wenigstens von Teilen der Gesellschaft erhält, hängt davon ab, wie viele Planeten im oberen Teil eines Horoskop stehen. Je mehr es sind, umso höher kann man steigen.

Aber jetzt kommt die Crux. Planeten, die sich im Horoskop oben befinden, sind tatsächlich so, als würden sie sich auf einem Berg niedergelassen haben. Um diese Planeten zu erlösen, also um erfolgreich zu sein, muss man auf den Berg. Mit anderen Worten: Erfolgreich sein ist wie Bergsteigen, also furchtbar anstrengend."