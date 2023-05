Frage der Woche: Komme ich jetzt aus meiner Krise?

"Kann man diesen leidvollen Prozess auch abkürzen? Wie gesagt, die Psychologie empfiehlt Loslassen, was durch einfühlsame Gespräche ganz sicher unterstützt werden kann.

Die Astrologie sagt, dass es bestimmte Konstellationen gibt, bei denen man eine Krise leichter loslassen und dadurch beenden kann.

In dieser Woche ist ein astrologischer Zeitpunkt, der zur Be­wältigung von Krisen vom Himmel regelrecht erfunden wurde: ein Sextil zwischen Mars und Jupiter, das in der Nacht von Freitag auf Samstag exakt wird, aber bereits am Mittwoch zu wirken beginnt und sogar noch bis in die nächste Woche hinein seine heilsamen Strahlen verbreitet.

Dieses Mars-Jupiter-Sextil ist deswegen so besonders stark, weil kurz davor ein Vollmond stattfindet, der Mond also abnimmt und Venus und Saturn in einer freundlichen Beziehung stehen. Bei jeder Heiligung muss Jupiter beteiligt sein. Er ist der große 'Medizinmann', für körperliche genauso wie für seelische Wunden.

Man geht dabei folgendermaßen vor: Nach meinen Berechnungen ist der beste Zeitpunkt für eine Heilung aus der Krise der Sonntag, 31. Mai 2015. Zwischen 11 und 15 Uhr begegnen sich Mond, Jupiter, Venus, Saturn und Mars. Das ist eine ganz starke Medizin.

Was ist zu tun? Nehmen Sie sich Zeit und begeben Sie sich an einen ruhigen Ort. Unter Umständen ist ein Platz draußen in der Natur unter freiem Himmel besonders günstig.

Sammeln Sie sich. Lassen Sie Ihren Alltag los! Versuchen Sie sich vorzustellen, dass die­se heilende Sternen-Energien vom Himmel strömt wie eine segensreiche Medizin. Sie besitzt die Kraft, Krisen zu beenden.

Bleiben Sie mindestens eine Stunde lang sitzen und legen Sie dabei Ihre Hände ausgebreitet auf Ihren Schoß, sodass die Handflächen zum Himmel zeigen. Stellen Sie sich vor, wie die Sternen-Strahlung durch Ihre Handflächen in Sie eindringen und Ihren Körper genauso wie Ihre Seele von der Krise befreien. Atmen Sie dabei tief ein und aus und stellen Sie sich vor, dass der 'Stoff', der Ihre Krise erschaffen hat, bei jedem Ausatmen aus Ihnen entweicht."