Frage der Woche: Verlange ich zu viel von mir?

"Inge K. arbeitet in München in der Verwaltung eines Ministeriums. Lange Zeit bestand ihre Tätigkeit darin, Todesfälle in München zu erfassen und daraus eine Statistik zu erstellen. Jeder, der in München sein Ende fand, landete auf ihrem Schreibtisch, wurde dort erfasst, in eine Liste eingetragen und dann in einer Computerstatistik verwertet. Das war ein ruhiger Job.

Eines Tages wurde eine Assistentin gesucht. Man fragte Inge K., ob sie diesen Job übernehmen wollte. Natürlich wollte sie, denn er war erstens mit viel mehr Gehalt verbunden und zweitens war ihr Ehrgeiz geweckt: In der neuen Arbeitsstelle war sie plötzlich nicht mehr irgendjemand unter vielen, sondern die rechte Hand von einem Direktor.

Sie stürzte sich mit großem Elan in diese Arbeit. Natürlich war das mit haufenweise Überstunden und Ar­beitseinsätzen am Wochenende verbun­den. Immer wieder musste sie auch mit ihrem Chef auf irgendeine Tagung fahren – quer durch Deutschland und öfters auch quer durch Europa.

Nach ungefähr vier Monaten begann sie, schlecht zu schlafen, wachte manchmal schon um 4 Uhr auf und wälzte sich im Bett hin und her. Dann bekam sie Hitzeanfälle während der Arbeit. Da sie 45 Jahre alt war, nahm sie an, es wären die normalen Altersbeschwerden einer Frau. Dann, auf einem stressigen Wochenende, erlitt sie einen Zusammenbruch. Sie konn­te sich plötzlich nicht mehr konzentrieren und verstand nicht mehr, was um sie herum geschah.

Wieder in München besuchte sie einen Arzt, der ein Burn-Out-Syndrom diagnostizierte und sie für drei Wochen in eine Klinik für psychosomatische Störungen einwies. Dort nahm Inge auch an einer psychotherapeutischen Gruppentherapie teil und machte dort die bemerkenswerte Entdeckung, dass ihr Ehrgeiz, ihren Job möglichst gut zu erledigen, auch mit einem Vater-Problem zusammenhing.

Sie erhoffte sich durch ihren Arbeitseinsatz eigentlich eine Zuwendung und Liebe zu bekommen, die sie als Kind von ihrem Vater nie bekommen hatte. Sie übertrug also ihre Vater-Beziehung auf ihren neuen Chef.

Diese Entdeckung führte zu einer großen inneren Entspannung und Erleichterung, vor allem, als sie in einer Therapieübung dem Stellvertreter ihres Vaters einmal sagen konnte, wie sehr sie darunter litt, dass sie als Kind so wenig Anerkennung erhalten hatte."