Wonach muss man sich richten? Welche Konstellationen sind besonders günstig für einen Neuanfang?

Es existieren in der Astrologie ein paar relativ einfache Grundregeln, die es jedem möglich machen, auch ohne Konsultation eines Astrologen einen optimalen Zeitpunkt für einen Beginn zu finden.

An erster Stelle steht der Neumond. Dieses kosmische Ereignis, das beinahe in jedem normalen Kalender eingetragen ist, gilt in der Astrologie grundsätzlich als optimaler Startpunkt, egal, was ansteht – eine Hochzeit, eine Unterschrift, ein Neuanfang. Einzig und allein wenn zur gleichen Zeit ausgesprochen ungünstige andere Sterne vorherrschen oder Merkur rückwärtsläuft, verliert ein Neumond an seiner spezifischen Kraft. Aber trotzdem, selbst unter ungünstigsten Begleitumständen ist ein Neumond immer noch das rich­tige Omen, um etwas neu zu beginnen.

Wie immer gibt es auch hier Ausnahmen, die man wissen sollte. So ist zum Beispiel der Neumond kein günstiger Tag für eine Operation. Dafür ist es besser, wenn man einen Zeitpunkt einige Tage nach dem Vollmond nimmt. Auch zum Friseur sollte man nicht gerade rund um den Neumond gehen.

Der Neumond als Starttag ist dann günstig, wenn man etwas vor sich hat, was einen längeren Fortgang oder Lauf nimmt. Wenn ich einen Vertrag für eine neue Wohnung, ein neues Auto oder eine Eheschließung unterzeichne, dann ist das ja sozusagen nur der Anfang von etwas, was sich im Laufe der nächsten Wochen, Monate und häufig eben auch Jahre bewähren soll. Dann ist der Neumond der richtige Startzeitpunkt.

Ein anderer beliebter Zeitpunkt für einen Neubeginn,der aber mehr astrologische Kenntnisse voraussetzt, ist der Aszendent. Jeder Planet, der über den Aszendenten läuft, bewirkt einen neuen Zyklus, und dann kann man natürlich auch etwas Passendes von sich aus in diesen Zyklus mit hinein geben.

Läuft zum Beispiel Mars über den Aszendenten, kann man sich dafür entscheiden, ab sofort gesünder zu leben und womöglich einem Sportverein beizutreten. Zieht wiederum zum Beispiel Jupiter über den Aszendenten, kann man eigentlich alles damit verbinden, was Glück benötigt: Hochzeit, Hauskauf, Umzug usw. und sofort.

Umgekehrt, läuft Saturn über den Aszendenten, wäre es ungeschickt, just zu diesem Zeitpunkt etwas zu beginnen, was ein Wohlgefühl beinhalten soll. Da muss man eher davon ausgehen, dass Maßhalten angesagt ist.