Frage der Woche: Warum werden Menschen immer aggressiver?

Dieser Widerspruch zwischen Freiheit auf der einen und Ordnung und Zwang auf der anderen führt seit Längerem im Weltgeschehen zu immer neuen Aufständen und kriegerischen Auseinandersetzungen.

Man denke nur an das Abschlachten in Syrien, im Irak, in der Ukraine, im Gazastreifen. Vor allem im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern tritt etwas zu Tage, was sich beinahe nicht nachvollziehen lässt: Weshalb wehrt sich ein Volk gegen eine dermaßen große Übermacht, wo es doch erlebt, dass auf jede Rakete, die es abfeuert, eine mindestens zehnfache Reaktion folgt?

Aber genau das zeigt die Unerbittlichkeit des Planeten Uranus. Für ihn ist ein Leben ohne Freiheit nichts wert. Deswegen ist es auch unmöglich, ihn zu unterdrücken oder auszurotten. Man kann ihn vielleicht dort verjagen, aber dann taucht er anderswo wieder auf.