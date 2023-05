Frage der Woche: Wer meint es ehrlich mit mir?

"Die Astrologie sagt, dass derartige Geschichten dem Planeten Neptun zuzuschreiben sind. Aus seiner Sicht ist die sogenannte Wirklichkeit, als auch die Wahrheit, nicht ein für alle Mal fix, sondern vielschichtig. Und Neptun versteht es, diese verschiedenen Ebenen so zu vermischen, dass oft derjenige, der die Wahrheit versteckt und verdreht, es selbst gar nicht bemerkt.

Neptun bringt es ohne Weiteres fertig, jemandem ein Lebtag lang einzureden, jemand anderes zu sein, als er tatsächlich ist.

So etwas lernt man bereits als Kind, wenn man feststellt, dass man bei Papa und Mama besser ankommt, wenn man besonders nett ist, lächelt oder gar eine Umarmung vortäuscht, um etwas zu bekommen. Dramatische Folgen nimmt das dann an, wenn zum Beispiel eine Frau, weil sie meint, das gehöre sich so, sich verführerisch zeigt, obwohl sie im Grunde eher ängstlich ist.

Irgendwann bricht die Verstellung zusammen. Nun ist es aber auch umgekehrt so, dass Menschen, die getäuscht werden, in aller Regel selbst einen starken Neptun-Einfluss besitzen. Man kann auch sagen, sie lassen sich bereitwillig täuschen und leben auf diese Weise ihren eigenen Neptun aus, eben auf passive Weise."