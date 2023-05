Frage der Woche: Werde ich jetzt spiritueller?

Das ist sogar recht wahrscheinlich. Man muss nur mal einen Blick in den Kalender werfen: Der November steht vor der Tür, im Volksmund oft als "Totenmonat" bezeichnet. Gleich am Sonntag ist Allerheiligen, da steht neben Friedhofsbesuch und Gräberpflege vor allem eines an: das Gedenken an liebe Verstorbene.

Die Sonne steht derzeit im Zeichen Skorpion und auch das trägt dazu bei, dass wir uns mit den essentiellen Fragen von Leben und Tod, Werden und Vergehen beschäftigen, dass wir unsere Ahnen ehren und: dass wir über ein Leben nach dem Tod nachdenken.

Wenn es darum geht, nach einem höheren Sinn, einer übergeordneten Kraft zu suchen, müssen wir uns also über unsere wohl bekannten irdischen Gegebenheiten und Verstrickungen hinaus begeben.

Und hier kommt nun die aktuelle Konstellation ins Spiel, die wundervolle Verbindung der Skorpion-Sonne mit Planet Neptun, der in seinem angestammten Reich, den Fischen unterwegs ist.

Neptun ist der kosmische Spezialist für spirituelle Fragen, für das Überwinden von Zeit und Raum. Neptun erleichtert es uns, das Tor zu einer anderen, einer geistigen Welt zu öffnen. Wer sich von seinen sanften Energien leiten lässt, wird in dieser Woche tatsächlich ein gutes Stück auf dem spirituellen Pfad vorankommen.

Besonders leicht fällt das natürlich den Wasserzeichen, dem Krebs, dem Skorpion und den Fischen. Sie verlassen sich ohnehin oft auf ihre Intuition und überwinden selbst im Alltag leichtfüßig die Grenze zwischen Materie und feinstofflichen Energien.

Doch auch die Erdzeichen, also Stier, Jungfrau und Steinbock werden in dieser Woche dazu inspiriert, einmal über das Materielle hinauszudenken oder besser gesagt: zu fühlen.

Neptun wirkt auf einer tieferen Ebene, da geschieht es beinahe unbewusst, dass der Verstand freiwillig Platz macht für das Spüren, Ahnen und Sehnen, das von der Seele aufsteigt. Plötzlich findet man nichts mehr dabei, den Kontakt zu seinen Engeln zu suchen, ins Zwiegespräch mit Gott zu treten oder sich für die innere Weisheit zu öffnen. Das "Ja, aber", mit dem der Verstand oft genug die Stimme der Intuition blockiert, wird in diesen Tagen ausgeblendet zugunsten eines: "Das fühlt sich richtig an, das erfüllt mich mit Freude."